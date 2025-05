ich hoffe, Sie haben den Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt – je nachdem – mit viel Freude gefeiert oder auch nur gut überstanden. Wie auch immer: Der Feiertag hat Ihnen vielleicht sogar ein langes Wochenende beschert.

Brückentage clever nutzen

Weil der Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt immer auf einen Donnerstag fällt, ist der Feier- auch gleichzeitig ein Brückentag. (Foto: Ingo Bartussek - stock.adobe.com)

Apropos. Wie Sie Brückentage am cleversten nutzen, um Ihren Urlaub deutlich zu erweitern, haben wir in diesem Text aufgedröselt. Sie können dort prüfen, wie Sie Ihre freie Zeit bis Ende nächsten Jahres planen müssen, um, nun ja, gut dabei wegzukommen.

Vom Flüchtling zum Betreiber eines Top-Restaurants

Ahmad Aljalad ist ab 1. Juni neuer Betreiber des Naumburger Resaurants „Da Vinci“. (Foto: Torsten Biel)

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich gehe gerne in eine Gaststätte, um gut zu essen und zu trinken. Genau das ist im „Da Vinci“ in Naumburg möglich. Kaum ein Lokal in der Stadt ist so beliebt wie das Restaurant im Rosengarten. Der Syrer Ahmad „Achim“ Aljalad hat in Deutschland schon eine veritable Erfolgsgeschichte hinter sich. Jetzt übernimmt er die kulinarische Top-Adresse in der Domstadt. Mein Kollege Harald Boltze hat den „märchenhaften Gastronomie-Aufstieg“, der nicht ganz gradlinig, aber immer voller Elan und Tatkraft vonstatten ging, in diesem Artikel aufgeschrieben.

Neuer Nachtclub in Halle

Marcel Siedler und Franz Nasarek schmeißen im neuen Banker’s Club in Halle Partys für alle. (Foto: Isabell Sparfeld)

An der Waisenhausmauer mischt ein neuer Nachtclub die Partyszene in Halle auf – mit Elan und Tatkraft. Im Banker’s Club feiern seit Ende November 2024 Menschen aller Altersklassen. Und das das Angebot soll noch erweitert werden. Ukrainische Nächte, Latino, Hip-Hop: „Wir wollen jeden ansprechen“, sagt Marcel Siedler, einer der Geschäftsführer, und hat schon weitere Ideen. Meine Kollegin Isabell Sparfeld erzählt, welche Pläne in der ehemaligen Staatsbank umgesetzt sollen und warum Geschäftsführer Franz Nasarek einen ungewöhnlichen Satz sagt: „Wir lassen nicht auf Biegen und Brechen jeden rein.“ Wenn Sie mehr erfahren wollen, geht es hier entlang.

Rote Ballons in Sangerhausen

An einigen Wohnungen in Sangerhausen hingen in den vergangenen Tagen rote Ballons. (Foto: TAG)

In Sangerhausen ist derzeit ein putziges Bild zu beobachten: Wer große rote Bälle bzw. Ballons an Fenstern entdeckt, ist fündig geworden. Ist das Kunst oder kann das weg? Weder noch. Was hinter der kuriosen Aktion steckt, ist hier nachzulesen.

Weltreisender aus Zeitz kehrt zurück

Rico Reißmanns Weltreise findet jetzt ihr Ende. (Foto: privat)

Rico Reißmann, in Zeitz geboren und in Wetterzeube aufgewachsen, war, mit ein paar Unterbrechungen, unterwegs – zu Fuß, mit einem Handwagen im Schlepptau, einmal um die Welt, fast 33.000 Kilometer. Am Samstag wird der Extremwanderer gegen 17 Uhr auf dem Roßmarkt in Zeitz zurückerwartet. Rico Reißmann selbst wirbt auf seiner Internetseite „ricoslongwalk.de“ dafür, ihn auf dem letzten Kilometer zu begleiten. Der beginnt in der Zeitzer Albrechtstraße, vor dem Verwaltungssitz der Sparkasse Burgenlandkreis. Wer mehr über Rico Reißmann und seine unglaubliche Reise wissen will, wird von meinem Kollegen Torsten Gerbank hier bestens bedient.

Dietrich und Ron: Traumpaar sucht Zuhause

Dietrich und Ron müssen zusammen ein Zuhause finden, denn Ron passt auf Wackelkater Dietrich auf. (Foto: Tierheim Zeitz)

Fast zum Abschluss präsentiere ich Dietrich und Ron. Gerade der kleine Dietrich hat auch schon eine Reise hinter sich, wenn auch keine schöne. Das Käterchen war krank und wurde dennoch an einen Herzensmenschen vermittelt. Doch die Krankheit verschlimmerte sich – und Dietrich musste zurück ins Tierheim Zeitz. Dann geschah ein kleines Wunder: Dem roten Katerle geht es wieder gut. Mehr noch, er hat mit dem älteren Ron den Kumpel seines Lebens gefunden und möchte nun mit ihm gemeinsam sein Köfferchen packen. Nun werden wieder Herzensmenschen gesucht, die den beiden unzertrennlichen Roten ein liebevolles Zuhause schenken. Wer mehr über das Traumpaar wissen will oder sich gar mit dem Gedanken trägt, den beiden künftig die Dosen zu öffnen, sollte sich unbedingt den Text meiner Kollegin Angelika Andräs durchlesen.

In Kürze: Weitere Lese-Tipps

