Zehn Jahre war Rico Reißmann in der Welt unterwegs. Am Samstag kommt er zurück nach Zeitz. Wer möchte, kann mit ihm den letzten Kilometer laufen.

Zeitz/MZ. - Auch das gewaltigste Abenteuer ist einmal vorbei. Für Rico Reißmann, in Zeitz geboren und in Wetterzeube aufgewachsen, ist das am kommenden Wochenende der Fall. Denn da geht für ihn eine Reise zu Ende, die an Einmaligkeit kaum zu überbieten ist.