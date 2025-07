Für das Müller-Kaufhaus braucht es zwingend neue Lösungsansätze. Was der Weißenfelser Oberbürgermeister dabei erreichen und was er unbedingt verhindern möchte.

Das Müller-Kaufhaus in der Jüdenstraße in Weißenfels steht vor einem Umbruch. Die Drogerie könnte sich bald nur noch im Erdgeschoss befinden.

Weißenfels - Die erste Erleichterung in Weißenfels ist groß gewesen, als Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) vergangene Woche nach einem Überraschungsbesuch in der Firmenzentrale der Müller-Drogeriekette in Ulm verkündet, dass das Unternehmen in Weißenfels nicht schließt, aber schrumpft. Künftig soll Müller demnach nur noch im Erdgeschoss in der Jüdenstraße 2 Drogerie-Produkte anbieten. Doch was wird dann aus den oberen Etagen des Kaufhauses?