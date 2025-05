Lucas Halangk ist der zweitjüngste Drittligadebütant in der Geschichte der Rot-Weißen. Zum unumstrittenen Stammspieler beim HFC reichte es aber nie. Warum er im nächsten Jahr woanders neu angreifen will und die Hallenser nach sechs Jahren verlässt.

Abschied mit besonderem Wunsch an den Nachfolger: Warum Lucas Halangk den Halleschen FC verlässt

Halle/MZ - Am Samstag war Lucas Halangk beim Halleschen FC ausnahmsweise mal in der Rolle des Routiniers und Lehrmeisters gefragt. Für viele Spieler im Kader des Fußball-Regionalligisten war der hart erkämpfte Landespokalsieg gegen Verbandsligist Lok Stendal (1:0) eine Premiere – für Halangk hingegen bereits der dritte Titel in Folge mit den Rot-Weißen. Der 21-Jährige wusste daher genau, wie man richtig feiert – und gab seinen Mitspielern bereitwillig Nachhilfe. Bei ihm überwogen Freude und Euphorie, Wehmut war (noch) keine zu spüren.