Manassé Eshele kam im Winter von der VSG Altglienicke zu den Rot-Weißen, um für mehr Torgefahr zu sorgen. Ob er nach vier Treffern für den HFC ein neues Vertragsangebot erhält, ist offen. Was der Berater des Stürmers zur Zukunft seines Spielers und zum angeblichen Interesse eines Liga-Konkurrenten sagt.

Liga-Konkurrent an Manassé Eshele dran? So ist der Stand beim HFC-Stürmer

Manassé Eshele kam im Winter zum HFC und traf in 14 Spielen viermal für die Rot-Weißen

Halle/MZ/Cki - Für die Spieler des Halleschen FC ging es am Sonntag nach dem tags zuvor eher glücklichen Gewinn des Landespokals gegen Verbandsligist Lok Stendal in den Urlaub. Auf Sportdirektor Daniel Meyer hingegen wartet nun Arbeit – die Kaderplanung für die neue Saison steht an.