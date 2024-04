Trauer um Peter Sodann hält an - Stadtrat bei den Kitagebühren in der Zwickmühle

dass das Kiffen in Deutschland nun in der Öffentlichkeit erlaubt ist, ging durch die Medien. Die einen freut's, die anderen weniger. Wer nun aber tatsächlich draußen in der Stadt legal einen Joint rauchen will, sollte wissen, dass das eben doch nicht so einfach geht. Denn auch in Halle gilt es, Abstand etwa zu Schulen und Kitas zu halten und von denen gibt es bekanntlich so einige. Wie derweil die Gastronomen in der Stadt und die Polizei mit der neuen Freiheit umgehen und was Vertreter von Lehrerverband sowie Hanfverband vom Cannabisgesetz halten, lesen sie hier.

Um Halles verstorbenen Ehrenbürger Peter Sodann wird weiterhin getrauert. Theaterfreunde haben nun inkognito in der Schulstraße Blumen und ein Foto zur Erinnerung an ihn aufgestellt, wie meine Kollegin Katja Pausch in ihrem Artikel schreibt und zugleich verrät, wo Hallenser am 1. Juni Abschied von Peter Sodann nehmen können.

Halles Stadtrat steckt derweil in der Zwickmühle. Denn das Land verlangt von Halle höhere Kitabeiträge. Die Kommunalaufsicht besteht nämlich auf der Einhaltung des Konsolidierungskonzepts. Viele Stadträte wollen aber gerade keine Erhöhung. Auf die Entscheidung am Mittwoch im Stadtrat darf man gespannt sein. Mein Kollege Dirk Skrzypczak fasst die Hintergründe zusammen.

