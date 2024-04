Theaterfreunde haben inkognito in der Schulstraße Blumen und ein Foto zur Erinnerung an Peter Sodann aufgestellt. Wo Hallenser am 1. Juni Abschied nehmen können.

Halle (Saale)/MZ. - „Wenn ja, dann nein, ansonsten nicht!“ Wer die Schulstraße – die Verbindung zwischen Großer Uli und dem Bühneneingang des Neuen Theaters am Uni-Campus – entlangläuft und aufmerksam in Richtung Bordstein schaut, kann das kleine Arrangement entdecken. Dort haben Unbekannte nicht nur den Spruch auf einer Karte, sondern auch Blumen und eine Trauerkerze neben einem Foto von Peter Sodann auf den Boden gestellt. Und auf zwei an die Scheibe des Theatergebäudes geklebten Zetteln stehen Abschiedsgrüße an den Gründer und Erbauer des Neuen Theaters, der am 5. April in Halle verstorben ist. Wer sie lesen will, muss sich tief hinunter beugen – sozusagen vor Peter Sodann auf die Knie gehen.