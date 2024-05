Ein Großaufgebot der Dessauer Feuerwehren ist am frühen Freitagabend in die Dessauer Albrechtstraße alarmiert worden. Die Ursache blieb unklar.

Vollbrand aus der Albrechtstraße in Dessau gemeldet - Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

Aufregung am Freitagabend

Die Dessauer Feuerwehren waren in die Albrechtstraße ausgerückt.

Dessau/MZ. - Ein Großaufgebot der Dessauer Feuerwehren ist am frühen Freitagabend in die Dessauer Albrechtstraße in Richtung Dessau-Nord ausgerückt. Dort war ein Vollbrand gemeldet worden, weshalb gleich sieben Fahrzeuge losgeschickt wurden.

Vor Ort konnte aber kein Feuer entdeckt und auch keine Ursache für den Fehlalarm ausfindig gemacht werden. Gegen 19.15 Uhr rückten die Feuerwehr und die ebenfalls vor Ort befindliche Polizei samt Rettungswagen wieder ab, wurde die Sperrung der Albrechtstraße wieder aufgehoben.

Dreieinhalb Stunden zuvor, gegen 15.30 Uhr, war die Feuerwehr in der Dessauer Kavalierstraße im Einsatz. In einem Hinterhof an der Museumskreuzung hatten wahrscheinlich Jugendliche vor dem Eingang zur MZ Unrat entzündet, der für viel Qualm sorgte. Dieser zog durch die gesamte Redaktion und musste anschließend entlüftet werden. Verletzt wurde niemand.