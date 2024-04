Kiffen in der Öffentlichkeit ist ab 1. April legal. Doch es gibt zahlreiche Einschrämkungen.

Halle (Saale)/MZ - Seit dem 1. April darf auch in Halle in der Öffentlichkeit gekifft werden, vorausgesetzt, der Cannabiskonsument ist mindestens 18 Jahre alt und 100 Meter von der nächsten Schule oder Kita, dem nächsten Spielplatz oder einer öffentlichen Sportstätte entfernt. Und Kinder dürfen auch nicht in der Nähe sein.