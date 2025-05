Halle (Saale)/MZ - Die umstrittene Lesung „Völkermord in Gaza“ soll jetzt in eine Kundgebung umgewandelt werden. Wie die Polizeiinspektion Halle der MZ am Freitagmorgen bestätigte, haben die „Students for Palestine“ bei der PI eine entsprechende Demo angemeldet. Sie soll von 18 bis 21 Uhr vor dem Ratshof stattfinden.

Zuvor hatten die Organisatoren mehrere Absagen für die Lesung kassiert. Zuerst hatte es die Martin-Luther-Universität abgelehnt, einen Raum für die Lesung zur Verfügung zu stellen. In der Nacht zum Freitag zog dann auch die Domgemeinde ihr Angebot zurück. Nun also der Markt.

Dort finden Freitag allerdings auch die Werfertage mit dem Kugelstoßen statt, zu dem Tausende Besucher erwartet werden. Ob und wie dazu eine Demo, die hohes Konfliktpotenzial bietet, passt, muss nun die PI als Versammlungsbehörde entscheiden.

Bei der Lesung sollten die zwei emeritierten Professoren Helga Baumgarten und Norman Paech einen Vortrag halten, die ein Buch über den angeblichen Genozid im Gazastreifen geschrieben haben.