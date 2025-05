Einblick in Forschung und Lehre Hochschulinformationstag in Köthen: Hochschule Anhalt stellt Fachbereiche vor

Bei ihrem Informationstag gibt die Hochschule Anhalt in Köthen am Samstag einen Einblick in ihre Fachbereiche und aktuelle Forschungsthemen. Im Interview erzählt Hochschulpräsident Jörg Bagdahn, was Besucher erwartet.