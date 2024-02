Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Fangen wir mal mit einer guten Nachricht an - davon kann es in diesen Tagen nicht genug geben. Am Hermesareal ist die Paracelsusstraße in Richtung Zoo wieder frei. Aufatmen werden neben Autofahrern auch die Bewohner im Paulusviertel, am Reileck und in der Reilstraße. Überall dort hatten sich die Blechlawinen auf den Umfahrungen gestaut.