Nach zwei Wochen Baustelle: Paracelsusstraße am Hermesareal in Halle wieder frei

Halle (Saale)/MZ - In der nördlichen Innenstadt von Halle ist das Paracelsusstraße am Hermesareal seit Donnerstagmorgen wieder frei. Seit dem 9. Februar war die Unterführung am Dessauer Platz in Richtung Zoo voll gesperrt. Grund waren massive Straßenschäden. Durch die Baufirma Papenburg wurde nun der Belag erneuert.

Die Freigabe entspannt auch die Situation in der Ludwig-Wucherer-Straße und der Reilstraße, die zahlreiche Fahrzeugführer zur Umfahrung nutzten. Die offizielle Umleitung führte in Richtung Frohe Zukunft. Dadurch kam es am Abzweig zur B100 auch dort im Berufsverkehr zu Rückstaus.