Als kleiner Junge litt Niklas an Blutkrebs. Für ihn und seine Familie brachte die Krankheit viele Hürden – Erlebnisse, aus denen bald ein Film entstehen soll. Nun sind Darsteller und Sponsoren in und um Jessen gesucht.

12-jähriger Niklas will die Geschichte seiner Krebserkrankung in Kinofilm erzählen

Während seiner Blutkrebs-Erkrankung hat Niklas Schuppan, heute 12 Jahre alt, seine Faszination für das Boxen entdeckt.

Jessen/MZ. - Vorurteile. So soll der Film heißen, den Michael Kühn im Sommer 2026 drehen will. Darin soll es um seinen zwölfjährigen Sohn Niklas gehen. Dieser und die ganze Familie erfuhren in den vergangenen Jahren genau das: Vorurteile, fehlendes Verständnis und bürokratische Hürden. Denn Niklas war mit vier Jahren schwer an Blutkrebs erkrankt.