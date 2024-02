Im Jessener Sanitätshaus SoNa am Kreisel der B 187 ist derzeit die Fotoausstellung „Krebs! Na und?“ zu sehen, für die sich Mitgliederinnen der Frauenselbsthilfe Krebs zur Verfügung stellten. Was sie bei einem Besuch erfahren.

Jessen/MZ. - „Ich finde, diese Ausstellung passt sehr gut hierher. Deshalb hatten wir uns darum bemüht. Und nun freue ich mich, dass sie noch für etwa zwei Wochen unser Sanitätshaus bereichert.“ So kommentiert Solveig Barthel, Co-Geschäftsführerin des Sanitätshauses SoNa in Jessen, dass gegenwärtig zwölf großformatige Bilder Frauen zeigen, die sich nach oder besser gesagt trotz einer Brustkrebsoperation einer Bodypainting-Session stellten und sich so selbstbewusst der Öffentlichkeit präsentieren. „Krebs! Na und?“ heißt die Ausstellung. Die war bereits in Jessen zu sehen und auch schon in Wittenberg, Halle und anderen Orten des Landes.