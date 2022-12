Und sogar noch Schnee

sind Sie am Wochenende auch in der Stadt unterwegs gewesen? Ist Ihnen auch aufgefallen, wie entspannt viele Menschen unterwegs waren? Zugegeben, über den Weihnachtsmarkt sollte nicht gehen, wer es eilig hat. Viel zu viele Leute. Aber den Händlern dort sei die Kundschaft gegönnt. So wie ihren Kollegen, die Halles stationären Einzelhandel am Laufen halten. Viele von ihnen betreiben ihre Geschäfte trotz aller Widrigkeiten mit jeder Menge Enthusiasmus und hoffen nun auf guten Umsatz im Weihnachtsgeschäft.

Apropos Weihnachten: Vielleicht hat der viele Schnee zum Wochenende Sie auch früher als in anderen Jahren in Adventsstimmung versetzt. Bei mir jedenfalls ist das gelungen. Und nicht nur aus Gründen vorweihnachtlicher Milde muss hier mal gelobt werden: Nach meinem Eindruck hat der Winterdienst ziemlich gut funktioniert. Neben den Straßen waren auch viele Gehwege mühelos passierbar - selbst die auf Würfelwiese und Peißnitzinsel, die bei starkem Schneefall bestimmt nicht erste Priorität haben.

Der Schnee scheint nun so langsam abzutauen. Kein Vergleich mit dem Wintereinbruch im Februar 2021. Wenn Sie Lust zum Schmökern haben, und Erinnerungen wachrufen wollen, bitte schön.

Mit den besten Wünschen für einen passablen Wochenstart

Annette Herold-Stolze