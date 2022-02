Vor genau einem Jahr meinten es Väterchen Frost und Frau Holle mehr als gut mit Sachsen-Anhalt. Die Schneeberge in Halle und Umgebung dürften den meisten noch in lebhafter Erinnerung geblieben sein. Hier eine kleine Fotorückschau.

Februar 2021: Schneemassen in Halle müssen mit Räumfahrzeigen beseitigt werden.

Halle (Saale) DUR/boi Der Winter zeigt sich aktuell von seiner unschönen Seite: Alles Grau in Grau - und das seit Tagen. So mancher dürfte sich da mit Freude an den Februar vor einem Jahr erinnern.

Halle und ganz Sachsen-Anhalt wurden von Schneemassen bedeckt, die Autofahrern zwar jede Menge Scherereien bescherte, doch dafür auch die Herzen ganz, ganz vieler Kinder, Rodel- und Skifans zum Hüpfen brachten:

Autos blieben tagelang unter Schneehauben verborgen. Denny Kleinsdienst

Langlauf auf dem Marktplatz in Halle. Silvia Kison

Busse blieben im Schnee stecken. Denny Kleindienst

Beim Schneeschippen war Muskelarbeit gefragt. Denny Kleindienst

Schnee- und Rodelfans hatten tagelang Spaß. Denny Kleindienst

Dächer mussten von Schneemassen befreit werden. Denny Kleindienst

Bleibt abzuwarten, was der Winter 2022 vielleicht doch noch aus dem Ärmel schüttelt.