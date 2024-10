wir nähern uns dem Tag, der vor fünf Jahren ganz Halle verändert hat. Am 9. Oktober fand der Anschlag auf die Synagoge statt. Zwei Menschen starben und viele andere leiden noch heute an den Auswirkungen. Es wird ein Tag sein, der nie vergessen wird. Wir versuchen das Geschehen aufzuarbeiten, mit Betroffenen zu sprechen und die Tat einzuordnen. Mehrere Teile der diesjährigen Serie sind bereits erschienen. Unter anderem haben wir mit Schulleitern gesprochen, um herauszufinden, inwieweit der Anschlag an Schulen thematisiert wird und ob er das überhaupt sollte. Oder schauen Sie heute in die Zeitung und lesen Sie ein Interview mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Er spricht über Judenhass, Morddrohungen und wie sich das Denken verändert hat, seit dem Angriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.