Wie gehen Schulen in Halle mit dem Anschlag vom 9. Oktober um? Sollte im Unterricht darüber überhaupt gesprochen werden? Was Schulleiter sagen und warum das nicht so einfach ist.

Halle (Saale)/MZ - Der 9. Oktober fällt dieses Jahr in die Herbstferien. Wenn am Mittwoch, zum vierten Jahrestag des Halle-Anschlags, Blumenkränze vor der Synagoge und vor dem ehemaligen Kiez-Döner niedergelegt werden, wenn wie am Samstagabend schon einige Tage zuvor der Leipziger Synagogalchor in der Ulrichskirche ein Benefizkonzert in Gedenken an den Anschlag gibt, so können Lehrkräfte diesmal nicht den Jahrestag zum Anlass nehmen, um mit ihren Schülern darüber zu sprechen, was vor fünf Jahren in Halle passiert ist.