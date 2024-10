Anschlag in Halle Stunden der Angst: Wie sich in der Harz-Mensa in Halle während des Anschlags Studierende versteckten

In der Harz-Mensa in Halle, unweit von den Anschlagsorten am 9. Oktober 2019, versteckten sich während des Attentats viele Studierende. Was sich damals in dem Gebäude abspielte.