Einem 38-jährigen Mann ist in Dessau der Rucksack entwendet worden. Mit Geldbörse und allen Dokumenten. Der Ärger ist groß. Damit er nicht noch größer wird, gibt die Polizei einen Tipp.

Mann wird in Dessau Rucksack mit EC-Karte gestohlen - Warum die Polizei zu einer KUNO-Sperre rät

Wer die KUNO-Sperre will, muss direkt zur Polizei.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlaus Polizei rät dazu, nach dem Diebstahl von EC-Karten die so genannte KUNO-Sperre für das Lastschriftverfahren vornehmen zu lassen. Banken sperren nach Angaben der Polizei ihre Geldkarte ausschließlich für PIN-basierte Kartenzahlungen. Mit Hilfe von KUNO wird die Sperre auf Zahlungen mit Unterschrift ausgeweitet. Dies ist nur bei der Polizei und aus Sicherheitsgründen weder online noch telefonisch möglich.

Dem Rat vorausgegangen war der Diebstahl seines Rucksacks, den ein 38-Jähriger im Polizeirevier angezeigt hat. Nach seinen Angaben hatte sich der Mann am Sonntag, 27. Juli, in einer Freizeiteinrichtung in Haideburg aufgehalten und seinen Rucksack für wenige Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Das nutzten Unbekannte, um diesen zu entwenden.

Im Rucksack befand sich das Handy sowie die Geldbörse des Geschädigten mit persönlichen Dokumenten, Bargeld im unteren zweistelligen Bereich sowie eine EC-Karte. Die Karte sperrte der Mann direkt bei seiner Hausbank für das Onlinebanking und bei der Polizei mittels KUNO für das Lastschriftverfahren. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei mit knapp 350 Euro beziffert.