Lehrermangel bleibt im bevorstehenden Schuljahr weiter ein Problem. In vielen Bildungsstätten, von der Grundschule bis zum Gymnasium, fehlen Pädagogen. Was das Schulamt dazu sagt.

Zeitz/MZ. - In gut einer Woche startet das neue Schuljahr. Abc-Schützen freuen sich bereits auf ihre Zuckertüten. Doch der bundesweite Lehrermangel wirft seine Schatten auf das bevorstehende Schuljahr. Von der Grundschule bis zum Gymnasium – an fast jeder Bildungsstätte im Burgenlandkreis und in jeder Schulform fehlen Lehrer. Das ist rund um Zeitz ebenfalls der Fall. Die MZ recherchierte und schaute, wie es an einzelnen Schulen aussieht.