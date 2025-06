Lesen Sie im heutigen Newsletter über das Restaurant Speiseberg in Kröllwitz, kostenlose Konzerte in Halle und ein besonderes Abitur.

ein Michelin-Stern gilt als höchste Auszeichnung in der Gastronomie. Doch die Kriterien sind hart, keiner weiß, wo und wie oft die anonymen Tester die Restaurants besuchen. Das Speiseberg auf dem Felsen gegenüber der Burg Giebichenstein hat jedoch überzeugt und gehört damit weiter zu den besten Restaurants in ganz Deutschland. Wie viel Arbeit hinter diesem Stern steckt, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak aufgeschrieben.

Ein Tag voller Musik erwartet Halle an diesem Samstag - und das auch noch komplett kostenlos. Auf rund 30 Bühnen an ganz unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet steigt nämlich die Fête de la Musique. Was Besuchern geboten wird und worum es den Veranstaltern außer ganz viel Spaß noch geht, weiß mein Kollege Denny Kleindienst.

Wie lange ist die Schulzeit bei Ihnen schon her? Bei mir sind es inzwischen 13 Jahre, aber ich kann mich noch gut an mein Abitur erinnern. Deutlich schwieriger hatten es da wohl die Schüler an der Latina in Halle. Einige von ihnen haben nämlich das sogenannte AbiBac gemacht, einen Doppelabschluss mit deutsch-französischem Abitur. Was das Programm so besonders macht und warum einige trotzdem abbrechen, verrät Ihnen meine Kollegin Hanna Schabacker.

Und jetzt viel Spaß beim Lesen!

Ihr Simon Ecker