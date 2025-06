Lesen Sie im Newsletter über die Fusion zweier Krankenhäuser in Halle, einen geschlossenen Aldi und wie es nach dem Brandanschlag auf eine geplante Jugendhilfeeinrichtung in Reideburg weitergeht.

das ist eine Nachricht, die so wohl nur wenige vorhergesagt hätten: Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle übernimmt das Klinikum Martha-Maria. Die Verantwortlichen sprechen von einer Fusion auf Augenhöhe. Was auf Patienten und Mitarbeiter zukommt, wie die Aufgabenteilung aussehen soll und welcher Standort aufgegeben wird, hat meine Kollegin Annette Herold-Stolze für Sie aufgeschrieben.

Ein weiteres wichtiges Thema für die Hallenserinnen und Hallenser ist Einkaufen und die Lebensmittelversorgung. Hier gibt es in Ammendorf bald eine Möglichkeit weniger - denn die Aldi-Filiale macht bereits nächste Woche zu. Dabei sollte der Markt vor vier Jahren noch ausgebaut werden. Welche Gründe es für die Schließung gibt und wie Mitarbeiter und Kunden reagieren, lesen Sie im Artikel meines Kollegen Dirk Skrzypczak.

Für Aufregung hat auch der Brandanschlag auf die zukünftige Jugendhilfeeinrichtung in Halle-Reideburg gesorgt, in der auch unbegleitete minderjährige Geflüchtete unterkommen sollen. Wie das DRK als Träger der Einrichtung auf die Attacke reagiert und ob sich an den Plänen was ändert, verrät Ihnen mein Kollege Marvin Matzulla hier.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Simon Ecker