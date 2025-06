Seniorin stürzt in Bruchsee, Rätsel in der Notaufnahme und Cocktails mit goldenen Eiswürfeln

dramatische Szenen haben sich am späten Donnerstagabend in Halle-Neustadt abgespielt. Am Bruchsee war eine Seniorin vom Felsen abgerutscht und in den See gestürzt. Zum Glück war die Feuerwehr schnell vor Ort. Wie der Vorfall ausging, können Sie in diesem Beitrag meines Kollegen Dirk Skrzypczak, der zusammen mit Marvin Matzulla eine lange Nacht hatte, erfahren.