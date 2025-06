Gegen die geplante Unterkunft in der Paul-Singer-Straße in Halle-Reideburg wurde ein Brandanschlag verübt. Dort sollen auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterkommen. Wann Einzug ist.

DRK hält nach Brandanschlag an Einrichtung in Halle-Reideburg fest

Durch dieses Fenster in der Reideburger Straße in Halle wurde ein Brandsatz in das Gebäude geschleudert.

Halle (Saale)/MZ - Trotz eines Brandanschlags auf das Gebäude in der Paul-Singer-Straße hält das DRK am Eröffnungstermin für das Jugendhilfezentrum in Reideburg fest. Das Deutsche Rote Kreuz als Träger verurteilte am Dienstag den Anschlag auf das Schärfste.