Sportevent im Landkreis Wittenberg Hundetriathlon am Bergwitzsee: Das erwartet Mensch und Hund am 5. Juli in Kemberg

Hund und Herrchen treten gemeinsam an: Am 5. Juli 2025 veranstaltet der Verein Hundefreunde Kemberg am Bergwitzsee den 16. Hundetriathlon. Was Teilnehmer bei drei Disziplinen erwartet.