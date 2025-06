Ist das wirklich nötig, dass am Freitag im Salzlandkreis kein einziger Bus fährt? Ja, sagt Gerd Haßkerl, Geschäftsführer der KVG Salzland – und die Gewerkschaft Verdi pflichtet ihm sogar bei. Wieso das so ist und warum ein Schulleiter verärgert über die Art der Kommunikation ist.

Kein Bus am Freitag

Bernburg. - Die Entscheidung, das am Freitag kein Bus fährt, fiel im Salzlandkreis besonders schnell. Schon kurz nachdem die Gewerkschaft Verdi am Mittwochmorgen den Warnstreik für den Freitag angekündigt hatte, konnte die KVG Salzland noch vor 11 Uhr mitteilen, dass sie deshalb ihren kompletten Busverkehr stilllegen muss. Erst später am Tag folgten weitere Verkehrsgesellschaften – zum Beispiel im Harz – diesem Beispiel.