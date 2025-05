Was an der Brücke passiert/Überraschende Schließung im Hauptbahnhof/Schnelles Internet fürs Kloster

haben Sie dieser Tage wegen der Arbeiten an der Berliner Brücke Umweg nehmen müssen? Ist mir auch passiert, allerdings unnötigerweise. Das passiert, wenn man sich nicht gut informiert - zum Beispiel in der Mitteldeutschen Zeitung. Jedenfalls: Das falsche Datum im Kopf habend, bin ich neulich doch auf dem Weg zum Havag-Betriebshof in der Freiimfelder Straße einen ordentlichen Umbogen - so sagen Hallenser doch oder? - gefahren. Um auf dem Rückweg und bei anschließender gründlicher Zeitungslektüre festzutellen, dass die Bauleute erst am Tag darauf anrücken sollten. Sei es drum. Wenn Sie wissen möchten, was eigentlich an dem imposanten Bauwerk passiert, sollten Sie unbedingt in die Zeitung oder auf mz.de schauen. Katja Pausch weiß nämlich mehr.

Dirk Skrzypczak berichtet indes aus dem Hauptbahnhof. Das dort vor etwas mehr als vier Wochen eröffnete Blumengeschäft ist nämlich schon wieder geschlossen. Liegt es ausgerechnet an einem Ort mit so viel potienzieller Laufkundschaft etwa am Umsatz oder was steckt sonst dahinter. Hier können Sie sich informieren.

Vielleicht möchten Sie auch erfahren, wofür im Kloster Petersberg stabiles, leistungsstarkes und schnelles Internet gebraucht wird? Auch da können wir helfen. Luisa König hat zum Thema recherchiert.

Einen passablen Donnerstag Ihnen

Annette Herold-Stolze