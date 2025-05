wenn wir die Klospülung betätigen, werden unsere Hinterlassenschaften durch die Rohre weggespült und in die Kläranlage transportiert. Doch was passiert dort mit dem Abwasser, bevor es in die Saale geleitet wird? Und welche Dinge finden sich, die nicht dort hin gehören? Meine Kollegin Isabell Sparfeld hat es sich angeschaut. Übrigens: Beim Erlebnistag an diesem Samstag können Sie sich Halles Kläranlage selbst mal anschauen.

Sind einige Spielplätze in Halle diskriminierend? Die Stadt soll für mehr barrierefreie Spielgeräte auf ihren Spielplätzen sorgen, fordern zumindest die Linken mit einem Antrag im Stadtrat. Warum es dagegen Kritik gibt, erklärt Ihnen mein Kollege Jonas Nayda.

Schnitzel mit Spiegelei und Bratkartoffeln für 8,88 Euro gab es in einer Fleischerei in Halle kürzlich am Kriegsgedenktag. Zufall oder eine versteckte „Hitler-Botschaft“? Was dahinter steckt, lesen Sie hier.

