Das Kloster in Petersberg bekommt Glasfaser - wofür das Internet gebraucht wird

Petersberg/MZ. - „Manchmal sind es die kleinen Siege, die uns am meisten bedeuten“, sagte Tino Schaaf am Dienstag vor der Stiftskirche St. Petrus auf dem Petersberg. Schaaf setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für den Ausbau von Glasfaser in der gesamten Gemeinde ein – und das erfolgreich.