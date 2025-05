Wird Kaffee to go in Halle teurer?

Halle/MZ/AHS. - Die Debatte ist nicht neu, nun hat sie aber wieder an Fahrt gewonnen. Halles Linke fordern eine Verpackungssteuer – Geld also, dass aus dem Verkauf von Essen oder Getränken zum Mitnehmen in die Stadtkasse fließen könnte. Im Wirtschaftsausschuss fand der Antrag am Mittwochabend keine Mehrheit.