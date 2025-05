Kein großes Kindertagsfest in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - In knapp drei Wochen ist Internationaler Kindertag. Doch ein großes Fest, wie es die Dekita in den vergangenen Jahren im Stadtpark veranstaltet hat, wird es in diesem Jahr nicht geben. „Wir haben es auf den Weltkindertag im September verlegt“, sagt Dekita-Leiterin Doreen Saupe auf MZ-Nachfrage.