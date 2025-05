Die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz lädt am 24. Mai zum Tag der offenen Tür ins Alte Schloss nach Sangerhausen ein. Dabei wird einiges anders sein als in den vergangenen Jahren.

Sangerhausen/MZ. - Neue Wege geht die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz in diesem Jahr bei ihrem Tag der offenen Tür, zu dem am 24. Mai von 14 bis 17 Uhr ins Alte Schloss nach Sangerhausen eingeladen wird.

Zwar können Besucher wie immer bei dieser Gelegenheit in den Räumen und Sälen jede Menge Lehrer und Instrumente kennenlernen und sich auch selbst mal ausprobieren, um das Passende zu finden. Diesmal allerdings gibt es dazu noch einen ganz besonderen Service: In einem improvisierten Fotostudio kann man Bilder von sich und seinem Wunschinstrument anfertigen und das dann als Sticker ausdrucken lassen. „So kriegt man auch gleich mal einen Eindruck davon, wie man mit dem Instrument eigentlich aussieht“, sagt Musikschulleiterin Peggy Bitterolf.

Kreismusikschule Mansfeld-Südharz: Mit Heft auf Rallye durchs Schloss

Die jüngsten Besucher bekommen gleich am Anfang ein Heftchen, mit dem sie eine Rallye durch das Alte Schloss starten und die verschiedensten Stationen entdecken können. Der ausgedruckte Foto-Sticker mit dem Lieblingsinstrument kann dann gleich auf der Vorderseite angebracht werden.

„Wir haben für diesen Tag einen besonderen Drucker da, über den die Bilder gleich vom Handy aus ausgedruckt werden können“, erklärt Bitterolf. Auf dem Heft befindet sich zudem ein QR-Code, mit dem man ganz unkompliziert zum Online-Auftritt der Musikschule gelangt und sich in aller Ruhe nochmal üer die Vertragsbedingungen informieren kann.

Tag der offenen Tür an der Musikschule: Förderverein liefert Ideen und Unterstützung

„Der Förderverein hat neue Ideen für den Tag der offenen Tür eingebracht und unterstützt uns bei der Umsetzung“, freut sich Bitterolf. Der Fotostand wird fachkundig betreut, so dass jeder sein Lieblingsinstrument auf dem Foto auch korrekt hält und beim Blick in die Kamera gut aussieht.

Auch das Konzert von Musikschülern beim Tag der offenen Tür wird in diesem Jahr ein bisschen anders ablaufen – nämlich als Kinokonzert im Ludowingersaal. Schüler und Lehrer nehmen verschiedene Solo- und Ensembleauftritte auf Video auf. Die abwechslungsreichen Beiträge, darunter auch Mitschnitte vom Konzert der Jungen Philharmonie Mansfeld-Südharz, laufen dann in Endlosschleife im Saal. Für Besucher hat diese Variante den Vorteil, dass sie ganz nach Belieben ins Konzert reinschnuppern können, ohne sich pünktlich und gleich für eine Stunde oder länger im Konzertsaal niederlassen zu müssen. Die Lehrer haben unterdessen mehr Zeit, um sich in den Fachräumen um die Interessenten zu kümmern.

Prüfungswochen an der Musikschule Mansfeld-Südharz: 26 machen einen Abschluss

„Wir wollen uns beim Tag der offenen Tür auch deutlicher abheben vom Schnuppertag, der immer im Februar stattfindet“, sagt Bitterolf.

Unter der Woche laufen in diesen Tagen derweil schon die Prüfungen. Viele Schüler stellen sich an ihren Instrumenten oder im Fach Gesang der Jahresprüfung, 26 von ihnen legen sogar eine große Abschlussprüfung in der Unter-, Mittel- oder Oberstufe ab – in Form eines Programms vor der Jury.

Im Juni, kurz vor dem Beginn der großen Sommerferien, sind dann die Schuljahresabschlusskonzerte für 2024/25 an den Musikschulstandorten Sangerhausen und Eisleben und in der Grundschule Kelbra geplant.