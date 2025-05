Wittenberg weitet seine Verkehrsüberwachung aus. Künftig soll das Blitzen rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr möglich sein. Damit will die Verwaltung auf Beschwerden reagieren.

Warum in Wittenberg jetzt rund um die Uhr geblitzt wird und wo Autofahrer besonders aufpassen müssen

Wittenberg/MZ. - Wer es mit der Höchstgeschwindigkeit in Wittenberg und seinen Ortsteilen nicht allzu genau nimmt, könnte bald Pech haben: Die Stadt rüstet mit einem mobilen Blitzer gegen Raser in der Lutherstadt. Bislang hatte sie das Fahrzeug – einen unauffälligen Kastenwagen – samt Messtechnik lediglich für 88 Tage im Jahr gemietet, jetzt stehen Auto und Blitzer rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.