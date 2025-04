Magdeburg - Bei der europaweiten Kontrollwoche zur Geschwindigkeit im Straßenverkehr hat die Polizei in Sachsen-Anhalt zahlreiche Tempoverstöße festgestellt. Von über 236.000 kontrollierten Fahrzeugen waren mehr als 3.500 zu schnell unterwegs, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte.

Demnach wurde am Schwerpunktkontrolltag – dem sogenannten Speedmarathon – an fast 200 Messstellen im Land kontrolliert. Dabei wurden rund 30.000 Fahrzeuge überprüft, mehr als 750 davon waren zu schnell gewesen. Bemerkenswert war darunter ein Fall in Halle (Saale): Ein Autofahrer wurde mit 142 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone gemessen.

Zudem wurden zehn Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Weitere Verstöße – etwa Fahren ohne Fahrerlaubnis oder ohne Versicherungsschutz – wurden ebenfalls angezeigt. Für die Aktion waren laut Ministerium rund 1.200 Polizeikräfte im Einsatz. Die nächste Kontrollwoche ist für den 4. bis 10. August geplant.