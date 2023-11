Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

haben Sie ihr auch schon mal einen Besuch abgestattet? Die imposante Marktkirche „Unser Lieben Frauen“ mit ihrer spannenden Baugeschichte zählt täglich jede Menge Besucher - seien es Touristen, seien es Einheimische. Nun gibt es die markante Sehenswürdigkeit auch für zu Hause, und zwar zum Zusammenbauen aus vielen kleinen Steinen. Ersonnen hat das Stadtmarketing Halle die tolle Idee gemeinsam mit einem in Halle lebenden Kreativen aus Kanada, der sich in Sachen Lego und auch mit anderen Steckbausteinen gut auskennt. Was das Besondere an dem Projekt ist und wo die Marktkirche zum Selberbauen zu haben ist, habe ich im Gespräch mit den Akteuren erfahren. Lesen können Sie es am Samstag am Frühstückstisch in Ihrer MZ in Papierform oder auch online - ganz so, wie Sie Ihre Zeitung lieber lesen. Und natürlich auch wo, denn es muss ja nicht beim Frühstück sein.