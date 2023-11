Begrenzte Stückzahl Kompatibel mit Lego: Marktkirche Halle gibt es jetzt im Miniformat

Die Kirche „Unser Lieben Frauen“ gibt es ab sofort auch zum Selberbauen mit Steckbausteinen. Zu haben ist das Souvenir in limitierter Auflage in der Marktkirche und auch in Halles Tourist-Info.