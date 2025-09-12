Er ist Kult. Und er ist nach dem Tod von Franz Beckenbauer der letzte deutsche Kaiser: Schlagerstar Roland Kaiser. Als Hallenser hat man zuletzt neidisch nach Dresden oder Erfurt geschaut. Denn die Kaisermania machte um die Saalestadt lange einen Bogen. Doch damit ist Schluss. Im nächsten Jahr ist der 73-Jährige auf der Peißnitz. Alle Details zu dem Superauftritt lesen Sie hier.

Welche Auswirkungen ein Unfall auf der Autobahn haben kann, zeigte sich auf der A14. In Höhe Peißen hatte es in Fahrtrichtung Magdeburg gekracht. Kurze Zeit später rappelte es noch einmal am Stauende. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, die Autobahn war dicht.

Mit Blick auf das Wochenende habe ich einen Tipp für Sie. Schauen Sie doch mal im Hauptbahnhof vorbei. Er steht Sonntag ganz im Zeichen des Denkmaltages. Und wenn Sie mit den Denkmalpflegern sprechen, werden sie Ihnen bestimmt von der absurden Geschichte um zwei Türme erzählen, die dem Bahnhof ein herrschaftliches Aussehen verschafften. In der DDR wurden sie abgerissen. Und obwohl Geld für den Wiederaufbau wahrscheinlich da wäre, scheitert das Vorhaben wohl an der Bürokratie. Dümmer geht es nicht.

Ich wünsche Ihnen heute einen angenehmen Tag und einen guten Start ins Wochenende. Genießen Sie die Sonne, so sie zu sehen ist. Der Herbst freilich kommt mit Siebenmeilenstiefeln. Mich stört das nicht. Und Sie?

Ihr Dirk Skrzypczak