Die Chancen stehen nicht schlecht, dass für den Neuaufbau der markanten Ecktürme am Hauptbahnhof Fördergeld fließt. Allerdings gibt es jetzt ein anderes Problem.

Geld wohl da, aber scheitert der Neubau der Bahnhofstürme an der Bürokratie?

So sah der Hauptbahnhof aus, als die Ecktürme noch existierten. Sie geben dem gesamten Gebäude eine herrschaftliche Anmutung.

Halle (Saale)/MZ - Es klingt absurd und ist es wohl auch. Scheitert der Wiederaufbau der beiden Ecktürme an der Hauptfassade des Hauptbahnhofs Halle an der Bürokratie? Seit Jahren kämpft ein Verein darum, dass das 1890 eröffnete Gebäude die markanten Flaggentürme zurückbekommt, die 1968 abgerissen wurden.