Die Kanalbauarbeiten in Nachterstedt sorgen bei Anwohnern für Kritik. So solle es mangelnde Informationen über Dauer und Abläufe geben. Wie Zweckverband und Stadt darauf reagieren.

In Nachterstedt wird nun auch am Schulkreisel und in der Schulstraße am Abwassernetz gebaut.

Nachterstedt/MZ - Rechtliche Forderungen sind dafür verantwortlich, dass Nachterstedt schon seit Monaten eine riesige Baustelle ist. Hier soll das bisherige Abwassermisch- auf ein Trennsystem umgestellt werden. Dafür wird gebuddelt, damit die Baufirma an den Kanal unter den Straßendecken herankommen kann. Inzwischen sind die Bagger von der Wilhelmstraße aus zum Kreisel an den beiden Schulen des Ortes vorgerückt. Weiter soll es die Schulstraße entlang bis zur Gärtnerei des Seeland-Ortes gehen. Doch betroffene Anwohner sind sauer, weil ihnen konkrete Informationen fehlen.