Prozess am Landgericht Dessau Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung, Angriff auf Polizisten - Iraker muss vier Jahre in Haft
Ein Mann aus Bitterfeld ist wegen Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung und anderer Straftaten vor dem Landgericht Dessau verurteilt worden. Der Prozess war sehr schwierig. Der Angeklagte hatte alles bestritten und eine Verschwörung gesehen.
07.08.2025, 11:49
Dessau/Bitterfeld/MZ. - Wegen Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Angriffs auf Polizisten hat das Landgericht Dessau einen Mann aus Bitterfeld zu vier Jahren Haft verurteilt.