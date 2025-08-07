Prozess am Landgericht Dessau Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung, Angriff auf Polizisten - Iraker muss vier Jahre in Haft

Ein Mann aus Bitterfeld ist wegen Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung und anderer Straftaten vor dem Landgericht Dessau verurteilt worden. Der Prozess war sehr schwierig. Der Angeklagte hatte alles bestritten und eine Verschwörung gesehen.