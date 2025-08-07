weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Prozess am Landgericht Dessau: Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung, Angriff auf Polizisten - Iraker muss vier Jahre in Haft

EIL
Reiner Haseloff tritt nicht mehr an
Reiner Haseloff tritt nicht mehr an

Prozess am Landgericht Dessau Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung, Angriff auf Polizisten - Iraker muss vier Jahre in Haft

Ein Mann aus Bitterfeld ist wegen Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung und anderer Straftaten vor dem Landgericht Dessau verurteilt worden. Der Prozess war sehr schwierig. Der Angeklagte hatte alles bestritten und eine Verschwörung gesehen.

Von Thomas Steinberg 07.08.2025, 11:49
Blick auf das Landgericht in Dessau.
Blick auf das Landgericht in Dessau. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Wegen Vergewaltigung, versuchter Kindesentziehung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Angriffs auf Polizisten hat das Landgericht Dessau einen Mann aus Bitterfeld zu vier Jahren Haft verurteilt.