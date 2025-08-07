Einkaufen Neuheit in Bernburg - hier sind die ersten Sitze für Senioren installiert worden
In Bernburg sind nun an mehreren Stellen Ruhepunkte entstanden, auf denen die Einwohner auf dem Weg in die Innenstadt durchatmen können. Hier sind die ersten fünf aufgebaut worden.
07.08.2025, 16:03
Bernburg/MZ. - Es ist ein langer Weg gewesen. Doch mehr als ein Jahr nach der Entstehung der Idee und zahlreichen Gesprächen im Nachgang kann Bernburgs Citymanager Roger Warthemann nun am Donnerstag ersten Vollzug melden und verkünden: