Steigende Kosten, stagnierende Honorare: Immer mehr Apotheken schließen. Die Zahlen aus dem Landkreis sprechen eine deutliche Sprache.

Bitterfeld/MZ. - Die Gesamtzahl der Apotheken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist in den vergangenen Jahren um rund ein Sechstel zurückgegangen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt hervor, die diese auf MZ-Anfrage mitteilt: Demnach verringerte sich die Zahl der Filialen von 48 im Jahr 2015 auf 41 im Jahr 2025. Insgesamt wurden im Zeitraum 2015 bis 2025 neun Apotheken geschlossen – davon allein drei im Jahr 2020 – während lediglich zwei Neueröffnungen verzeichnet wurden (je eine in den Jahren 2018 und 2022).