Hüpfburg, Esel und Galaktikus: Kinderspaß am Hauptbahnhof

Hier in Halle, Newsletter vom 2. Juni 2025

wie schön, dass der internationale Kindertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel. Vielerorts wurde für die Kleinen eine Menge auf die Beine gestellt - auch im und vor dem halleschen Hauptbahnhof wurde eine zünftige Kinderparty gefeiert. Und während die Jüngsten auf dem Theater-Esel des NT posieren, sich auf der Hüpfburg austoben oder beim Snag-Golf ihr Geschick testen konnten, hatten Eltern und andere Neugierige Gelegenheit, das Modell des Zukunftszentrums in Augenschein zu nehmen und mit Reportern des MZ-Saalekuriers, allen voran Lokalchef Dirk Skrzypczak, ins Gespräch zu kommen. Das übrigens ist ab jetzt wieder täglich von Montag bis Freitag im Gläsernen MZ-Büro im Bahnhofs-Foyer möglich. Denn der Kindertag war zugleich auch der Tag der (Wieder-)Eröffnung der MZ-Redaktion an Halles wichtigstem Bahnverkehrsknoten.