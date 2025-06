Hier in Halle, Newsletter vom 5. Juni 2025

zwei Chemie-Unfälle an einem Tag: zwei Mail ist die Feuerwehr am Dienstvormittag auf den Weinberg-Campus gerufen worden. Eines kann ich Ihnen gleich schon verraten: Ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen bestand nicht. Mehr können Sie hier lesen.

Von einer Frau, die sich im Saalekreis ganz uneigennützig für Menschen in Not einsetzt, berichten wir auch. Mich hat beim Lesen am meisten ihre Bemerkung beeindruckt, man solle nicht immer davon ausgehen, die eigenen Probleme seien die größten. Das interessiert Sie? Dann lesen Sie doch weiter, bitte schön!

Was wir noch zu bieten haben? Eine Vorschau auf das Trotzburgfestival zum Beispiel, Neuigkeiten über Bauplanungen in Halles Norden und einen Ausblick auf eine nt-Premiere am Freitag. Eine interessante Lektüre Ihnen und einen angenehmen Tag

Annette Herold-Stolze