14 Jahre, tausende Gespräche und unzählige Spenden: Mit ihrer gemeinnützigen Organisation „Aktive Bürgerhilfe“ unterstützt Christine Enterlein ehrenamtlich Menschen in Not.

Wie eine Rentnerin aus dem Saalekreis über 30.000 Euro Spenden an Haustüren sammelt

Halle/MZ. - Während andere mit fast 60 bald in Rente gehen, hat Christine Enterlein in diesem Alter noch mal ihren eigenen Verein gegründet: die Aktive Bürgerhilfe. Mittlerweile ist das bereits 14 Jahre her – doch ihre Mission ist dieselbe: helfen, wo sonst niemand hinsieht. Ihre Botschaft: „Nicht immer denken, das eigene Elend ist das größte.“