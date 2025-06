Halle (Saale)/MZ. - Die Händel-Festspiele, die am Freitag um 16 Uhr mit der traditionellen Feierstunde am Denkmal des großen Komponisten, Carillonkonzert und Orgelnacht sowie der Premiere der Händel-Oper „Agrippina“ im Opernhaus (19 Uhr) eröffnet werden, stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Frischer Wind – Der junge Händel in Italien“. Davon haben sich auch Halles Gastronomen inspirieren lassen: In ausgewählten Cafés, Bars und Restaurants können Festspielgäste und Hallenser ein Stück „Dolce Vita“ genießen.

