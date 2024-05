ab heute singt und klingt ganz Halle wieder. Die Händelfestspiele beginnen! Einmal im Jahr steht die Stadt ganz im Zeichen der Musik ihres berühmten Sohnes und das ist wunderbar. Es gibt hochkarätige Konzerte und viele besondere Attraktionen für Besucher.

Um 16 Uhr eröffnet Ministerpräsident Reiner Haseloff die Festspiele am Händeldenkmal auf dem Marktplatz. Ab dann startet in Halle ein regelrechter Konzertmarathon, bis zum 9. Juni sind insgesamt 77 Konzerte geplant. Warum Festspiel-Intendant Bernd Feuchtner meint, jeder sollte Halles „Stadtheiligen“ kennen, lesen Sie hier.

Der 9. Juni ist übrigens Wahltag. Man kann also durchaus sagen, dass in den letzten Tagen vor der Stadtratswahl noch einmal so richtig Musik in die ganze Angelegenheit kommt.

