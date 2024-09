spaziert oder radelt man an Rive- und Saaleufer entlang, begegnen einem ja jede Menge Leute, von denen viele mit unterschiedlichsten Gefährten unterwegs sind – mit tierischen wie Hunden an der Leine, aber auch mit Rädern oder Rollen, die in der Anzahl von zwei (Fahrrad und Roller) über drei (ganz klar: Dreirad) und vier (Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen und Skateboard) bis zu acht (Inliner) variieren.

Mir, die ich auf zwei Rädern (mit Fahrrad) unterwegs war und kurz auf einer Bank innehielt, war indes ein Mädchen aufgefallen. Vielleicht fünf, sechs Jahre alt – mit einem Puppenwagen. Wie lange habe ich kein Kind mehr mit einem Puppenwagen gesehen! Die Kleine schob ihre Puppe fürsorglich über den Gehweg, darauf bedacht, dass Püppi bequem liegt. Das hat mich sofort in meine Kindheit katapultiert: Ich schob einen Wagen in eintönigem DDR-Grau, doch die Welt damals war trotzdem bunt.

Bunt sind auch die Feste, die Halle an diesem Wochenende gefeiert hat. Neben dem Fontänefest am Sonntag wurde auch wieder das Neustadtfest von unzähligen Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt - letzteres erstmals an zwei Tagen. Immerhin ist ja Neustadt-Jubiläumsjahr. Partystimmung und viele Aktionen gabs an mehreren Orten im und rund um das Neustadt-Centrum, in der Neustädter Passage und auf dem Skaterplatz. Was beim Neustadtfest, das zum inzwischen 28. Mal begangen wurde, alles los war und wie es den Neustädtern gefallen hat, haben Isabell Sparfeld und David Fuhrmann vor Ort eingefangen.

Apropos einfangen: Beim erstmals veranstalteten Tag der Justizberufe in Halles Justizzentrum konnten am Samstag Interessierte auch einen Blick in einen Gefangenentransporter werfen. Spannend, aber selbst darin sitzen möchte man ehrlich gesagt nicht. Anlass für die offenen Türen in dem Gebäude am Thüringer Bahnhof sind Nachwuchssorgen, die auch das Justizwesen plagen. Das aber übrigens jede Menge spannender Berufsbilder bereithält. Welche genau, haben Fachleute aus der Branche jungen Leuten verraten - und noch jede Menge mehr an beruflichen Tipps. Ich habe mich vor Ort umgesehen und mit Experten gesprochen.

Gekürt wurde erstmals auch Neustadts Shopping-Queen. Dank des Engagements vieler Geschäfte und Händler im Neustadt-Centrum konnten fünf Kandidaten auf Shopping-Tour gehen und sich unter einem bestimmten Motto komplett einkleiden. Bewertet wurden die fünf Outfits von einer Jury. Wie das Procedere beim Center-Fest ablief und wer von den Teilnehmern die höchste Punktzahl erreicht hat, habe ich - übrigens auch als Jury-Mitglied - aufmerksam verfolgt. Lesen Sie hier, wer alles mitgemacht hat und wie Neustadts neue Shopping-Queen heißt.

